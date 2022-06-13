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Spor Fenerbahçe'nin anlaştığı Lincoln Henrique İstanbul'a geldi
Spor

Fenerbahçe'nin anlaştığı Lincoln Henrique İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı. Henrique, sarı-lacivertli kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 19:31:00 -
Fenerbahçe'nin anlaştığı Lincoln Henrique İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüple görüşmek için eşiyle İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkililerince karşılandı. Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Henrique, daha sonra kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Fenerbahçe'nin, orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

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