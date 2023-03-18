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Spor Fenerbahçe’nin Alanyaspor kamp kadrosu belli oldu
Spor

Fenerbahçe’nin Alanyaspor kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 17:33:00 -
Fenerbahçe’nin Alanyaspor kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 26. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı devam eden Luan Peres, Lincoln ve Michy Batshuayi ile sarı kart cezası olan Atilla Szalai kafilede yer almadı.

Fenerbahçe’nin, Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."

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