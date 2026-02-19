  • İSTANBUL
Spor Fenerbahçe’nin acı günü
Fenerbahçe’nin acı günü

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu'nun babası Mehmet Fazlı Emanetoğlu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünden yayımlanan taziye mesajında "Yönetim kurulu üyemiz Ahmet Murat Emanetoğlu'nun kıymetli babası Mehmet Fazlı Emanetoğlu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Fazlı Emanetoğlu'na Allah'tan rahmet, Ahmet Murat Emanetoğlu başta olmak üzere Emanetoğlu ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Fazlı Emanetoğlu'nun cenazesi yarın Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

