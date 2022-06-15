Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kim?
Fenerbahçe’nin 3.ön eleme turu rakipleri kim? Sezonu 2.sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda rakibi belli oldu. Fenerbahçe’nin turu geçmesi halinde olası rakibinin kim olacağı ise merak konusu. Peki, Fenerbahçe’nin rakibi kim?
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda eşleşmeler belli oldu. Peki, Fenerbahçe turu geçerse kimle eşleşir?
Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kim?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Savaş sebebiyle ilk maç Ukrayna'da değil Polonya'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)
Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)
HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)
The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)
Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)
Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Monaco
Midtjylland / AEK Larnaca
Sturm Graz
Union Saint-Gillo