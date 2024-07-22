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Spor Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Göztepe yolunda!
Spor

Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Göztepe yolunda!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 11:36:00 -
Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Göztepe yolunda!

Tekrar Süper Lig'e yükselen Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Mourinho'dan da transferlere onay çıktı.

Süper Lig’de bu sezon güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Göztepe, transferde gaza bastı. Yurt içi ve yurt dışından birçok isimle görüşen kurmayların liste başına, Fenerbahçe’de bu sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin geldiği öne sürüldü.

Göz Göz, eski oyuncusu Emir Ortakaya ile Miha Zajc’ın transferi için çalışmalara başladı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’in federasyon başkanlık seçiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek iki isim için söz aldığı öne sürüldü.

Emir Ortakaya, 2022- 2023 sezonunda kiralık olarak İzmir ekibinde forma giymiş ve performansıyla adından söz ettirmişti. Geçen sezon Kocaelispor’da 31 maça çıkan 20 yaşındaki savunmacı, 3 gol attı. Göztepe’nin Emir’i yine kiralık olarak istediği belirtildi.

Jose Mourinhodan Göztepeye transfer müjdesi

Son beş sezondur Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ise teknik direktör Jose Mourinho’nun gözüne giremedi ve takımdan gönderilecekler listesine yazıldı. 30 yaşındaki orta saha daha önce de Sarı-Kırmızılılar’ın gündemine gelirken, bu kez oyuncunun da sıcak baktığı öne sürüldü. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Zajc, 2 gol attı. İki takım arasındaki görüşmeler devam ederken, Göztepe iki ismi de yurt dışı kampına yetiştirmek istiyor.
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Jose Mourinhodan Göztepeye transfer müjdesi

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