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Spor

Fenerbahçelilerin yolunu gözlediği Sörloth'un yeni adresi belli oldu

Forvet krizine giren Fenerbahçe'de taraftarın yolunu gözlediği Alexander Sörloth'u Marsilya transfer ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 09:55:00 -
Fenerbahçelilerin yolunu gözlediği Sörloth'un yeni adresi belli oldu

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor.

Fransız ekibi, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e gönderme hesaplarını yaparken yerini Fenerbahçe ile adı anılan Norveçli golcü ile dolduracak.

Marsilya'nın Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı öğrenildi.

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