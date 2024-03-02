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Spor Fenerbahçelilerin şükrettiği 2 transfer çalımı
Spor

Fenerbahçelilerin şükrettiği 2 transfer çalımı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 16:17:00 -
Fenerbahçelilerin şükrettiği 2 transfer çalımı

Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'nin adeta ellerinden aldığı Wilfred Zaha ve Tete performanslarıyla beklenenin oldukça altında kaldı.

Bir hafta içinde hem Avrupa Ligi'ne hem Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi moraller bozuldu.

Kupada Karagümrük'e 2-0 yenilerek elenen Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, "Futbolcularım düşünsün. Birçoğunu oynattık, şans verdik" diyerek Wilfried Zaha ve Tete'yi işaret etti. Tüm imkânlar kullanılarak sezon başında alınan iki isim de yapılan yatırımın karşılığını vermedi.

Tabelayı 15 kez (10 gol-5 asist) değiştirmesine karşın oyuna ağırlığını koyamayan Fildişi Sahilli sol kanat Zaha, 48 şutunun 31'inde topu kaleye yollayamazken %64.4'ünde başarısız oldu. Arkadaşlarına da sadece 2 pozisyon oluşturarak bencil performansıyla saçbaş yoldurdu.

Büyük umutlarla alınan bir diğer oyuncu Tete de hayal kırıklığı yaşattı. Son haftalarda kıpırdama gösterse de 3 gol-5 asistiyle beklentileri boşa çıkardı. Ayağına gelen 9 net gol fırsatını harcayan Brezilyalı, çektiği 42 şutun 27'sinde çerçeveyi bulamazken, %64.2'lik değer tutturdu. Gollerini Türkiye Kupası (2) ve Şampiyonlar Ligi'nde (1) atan Brezilyalı sağ kanat, ligde 36 şutta ağları göremeyerek çıldırtan bir performansa imza attı.

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