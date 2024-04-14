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Spor Ali Koç'un Acun planı ortaya çıktı! Fenerbahçelilerin ne diyeceği merak ediliyor!
Spor

Ali Koç'un Acun planı ortaya çıktı! Fenerbahçelilerin ne diyeceği merak ediliyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 15:50:00 - 2024-04-14 16:05:26
Ali Koç'un Acun planı ortaya çıktı! Fenerbahçelilerin ne diyeceği merak ediliyor!

Fenerbahçe'de bütün gözler Mayıs ayında yapılacak seçimlere odaklanmışken Ali Koç'dan sürpriz bir hamle geldi.

Önce Trabzonspor derbisi sonra da Süper Kupa finalinde yaşananların ardından olaylı günler geçiren Fenerbahçe’de Mayıs ayında gerçekleşecek seçimler öncesi kulisler hareketlendi.

Ali Koç’un aday olup olmayacağı tartışmaların odağı haline gelirken ünlü gazeteci Feridun Niğdelioğlu’ndan flaş bir bilgi paylaştı.

Star Gazetesi’nde yazdığı yazıda Ali Koç’un adaylığını koyacağını söyleyen Niğdelioğlu Sadettin Saran’ın çekileceğini Acun Ilıcalı’nın ise yönetime gireceğini VE Ali Koç’un onu başkanlığa hazırlayacağı iddia edildi.

İşte Niğdelioğlu’nun açıklamaları:
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"Haziran ayında Ali Koç yeniden aday olacak. Tavşan aday durumuna düşürülen Sadettin Saran kısa süre içinde çekilecek deniyor. Saran'ın kurmayları her ne kadar yola devam deseler de durum onların istediğinden farklı gelişiyor. Hatta son dedikodu ise hayli ilginç! Saran ile Koç salı buluşup adaylıklarını masaya bile yatırmışlar. Saran kendi ekibinden birkaç yöneticiyi Ali Koç'a verecek. Diğerlerine de teşekkür edecek. Bakalım teşekkür edilenlerin yeni pozisyonu ne olacak"

"Acun Ilıcalı da Ali Koç'un yeni yönetiminde olup, başkan adayı olmak için gerekli 10'ncu yılını yönetici olarak doldurmayı planlıyor. İlerleyen günlerde bu durum netleşecektir"

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