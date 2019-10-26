Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil'in sözleri

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için Ada basınından çarpıcı bir yorum geldi. İngiltere milli takımının eski kalecilerinden Paul Robinson, sarı lacivertli ekibin Mesut Özil için çekici bir alternatif olmadığını savundu.

Sky Sports'a konuşan Paul Robinson, Fenerbahçe'ye transfer olmanın yetenekli oyuncu için doğru bir adım olmayacağını ifade etti.

Paul Robinson'un Fenerbahçelileri kızdıran açıklamaları şu şekilde: Fenerbahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz. Mesut Özil, üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir. Ancak şu anda kulübüyle açık bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunun derhal çözülmesi gerek."