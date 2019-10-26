0553 313 94 23

Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil'in sözleri

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecilerinde Paul Robinson, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesinin kariyeri için iyi olmayacağını savundu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:44
Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil'in sözleri

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için Ada basınından çarpıcı bir yorum geldi. İngiltere milli takımının eski kalecilerinden Paul Robinson, sarı lacivertli ekibin Mesut Özil için çekici bir alternatif olmadığını savundu.

Sky Sports'a konuşan Paul Robinson, Fenerbahçe'ye transfer olmanın yetenekli oyuncu için doğru bir adım olmayacağını ifade etti.

Paul Robinson'un Fenerbahçelileri kızdıran açıklamaları şu şekilde: Fenerbahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz. Mesut Özil, üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir. Ancak şu anda kulübüyle açık bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunun derhal çözülmesi gerek."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:44
  1. Mesut Özil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    3. Norveç'te terör örgütü PKK..
    4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    17. Türk sularında yeni canlı türleri..
    18. Mustafa Destici’den önemli..
    19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    26. Fatih Erbakan gündem oldu!
    27. Bebek anne karnında ağlar mı?
    28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor