Fenerbahçelileri delirten görüntü

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Feyyaz Uçar, İlker Yağcıoğlu ve Tugay Kerimoğlu, mücadelede yaşanan bir pozisyona dikkati çektiler.

Üç usta yorumcu, Başakşehir'in paslaşarak kullandığı korner atışında Fenerbahçe'den hiçbir oyuncunun baskı yapmamasını eleştirdi.

Feyyaz Uçar ekrana getirilen görüntü için, "Bu ne tedbirsizlik" derken, İlker Yağcıoğlu, "Bu görüntüyü kolay kolay hiçbir yerde göremezsin" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu da, "Fenerbahçeli futbolcular oyundan o kadar kopuklar ki... Şu görüntü aslında bazı şeyleri anlatıyor" dedi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.