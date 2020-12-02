Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! Hande Sümertaş'a tepkiler çığ gibi

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçı öncesi Ege temsilcisinin Twitter hesabından 2006 yılına ait paylaşılan video sarı-lacivertlileri çıldırttı.

Yukatel Denizlispor'un Twitter hesabından Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizli'de kaçırdığın şampiyonluk maçının görüntüleri paylaşıldı. Normal şartlarda yayıncı kuruluş, telif hakları dolayısıyla buna benzer durumlarda videoların paylaşılmasından rahatsız. Ancak eski adıyla LİG TV şimdiki adıyla beinSPORTS olan kanalın logosundaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

"Hatırla" notu düşüldü

Denizlispor resmi hesabından yapılan paylaşımda, 2005-2006 sezonunda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntüleri paylaşılıp "Hatırla" notu düşüldü. Şampiyonluğu son maça taşıyan sarı lacivertliler, saha olaylarının damga vurduğu ve 16 dakika uzayan maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Tepki sonrası video silindi

Yani video yeni logosuyla birlikte servis edilmiş. Fenerbahçe taraftarının tepkisinin ardından Denizlispor'un Twitter hesabından paylaşılan video silindi. Fenerbahçelilere göre; Hande Sümertaş, bu videoyu gizlice servis etti.

Twitter'da gündem oldu

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü olarak görev yapan ve bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hande Sümertaş için istifa çağrıları yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar Twitter'da #GideceksinHandeSümertaş etiketi açarak yayıncı kuruluşa gereğinin yapılmasını istedi.

Henüz açıklama yapılmadı

Hande Sümertaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken yayıncı kuruluşun nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.