  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! Hande Sümertaş'a tepkiler çığ gibi
Spor

Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! Hande Sümertaş'a tepkiler çığ gibi

FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Denizlispor'un 2006 yılında Fenerbahçe'nin kaçan şampiyonluğunu hatırlatan bir video paylaşınca sarı-lacivertliler, yayıncı kuruluşta görev alan Hande Sümertaş'ın istifasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:09:00 -
Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım! Hande Sümertaş'a tepkiler çığ gibi

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçı öncesi Ege temsilcisinin Twitter hesabından 2006 yılına ait paylaşılan video sarı-lacivertlileri çıldırttı.

Yukatel Denizlispor'un Twitter hesabından Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizli'de kaçırdığın şampiyonluk maçının görüntüleri paylaşıldı. Normal şartlarda yayıncı kuruluş, telif hakları dolayısıyla buna benzer durumlarda videoların paylaşılmasından rahatsız. Ancak eski adıyla LİG TV şimdiki adıyla beinSPORTS olan kanalın logosundaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

"Hatırla" notu düşüldü

Denizlispor resmi hesabından yapılan paylaşımda, 2005-2006 sezonunda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntüleri paylaşılıp "Hatırla" notu düşüldü. Şampiyonluğu son maça taşıyan sarı lacivertliler, saha olaylarının damga vurduğu ve 16 dakika uzayan maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Tepki sonrası video silindi

Yani video yeni logosuyla birlikte servis edilmiş. Fenerbahçe taraftarının tepkisinin ardından Denizlispor'un Twitter hesabından paylaşılan video silindi. Fenerbahçelilere göre; Hande Sümertaş, bu videoyu gizlice servis etti.

Twitter'da gündem oldu

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü olarak görev yapan ve bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hande Sümertaş için istifa çağrıları yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar Twitter'da #GideceksinHandeSümertaş etiketi açarak yayıncı kuruluşa gereğinin yapılmasını istedi.

Henüz açıklama yapılmadı

Hande Sümertaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken yayıncı kuruluşun nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

  • Yanıtla
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük bir yasak gelebileceğini açıkladı...
Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...
Dünya

Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...

Belçika'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, giderayak tepki çeken çıkışlarda bulunuyor...
Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar
Ekonomi

Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Çin, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Asya ülkesi yakın zamanda Türkiye'den dev bir arazi alacak.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay