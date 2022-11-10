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Spor Fenerbahçelilere büyük şok! Yıldız isim artık yolcu...
Spor

Fenerbahçelilere büyük şok! Yıldız isim artık yolcu...

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini yürüttüğü sırada takıma kazandırdığı yıldız futbolcu için Beşiktaş harekete geçti. Transfer için Ersun Yanal'a duacı olan Fenerbahçeliler, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle büyük endişe yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:51:00 -
Fenerbahçelilere büyük şok! Yıldız isim artık yolcu...

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini yürüttüğü sırada takıma kazandırdığı yıldız futbolcu için Beşiktaş harekete geçti. Transfer için Ersun Yanal'a duacı olan Fenerbahçeliler, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle büyük endişe yaşıyor.

Fenerbahçe'nin iz bırakan teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Sarı-Lacivertlilerdeki ikinci döneminde birbirinden önemli transferler gerçekleştirmişti. Bu isimlerden biri var ki kısa özellikle son iki sezonda taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ersun Yanal'ın gözdesi olan yıldız futbolcu için Beşiktaş devreye girdi.

Akşam'a göre; Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Miha Zajc, Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın gündemine girdi. 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Ersun Yanal'ın ısrarıyla kadroya katılan oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme için görüşmeler yaptığı ancak henüz anlaşma sağlayamadığı başarılı orta saha için Beşiktaş'ın devreye girmesi Sarı-Lacivertli taraftarları endişelendirdi. 2021-22'de kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Zajc, bu sezon da görev aldığı dönemde oldukça iyi bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe formasıyla toplam 79 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 15 gol, 4 asistlik katkı verdi.

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