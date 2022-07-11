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Spor Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e ateş püskürdü!
Spor

Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e ateş püskürdü!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında Hull City'i 2-0 mağlup etti ve Dinamo Kiev maçı öncesinde camiaya moral aşıladı. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler; karşılaşmaya attığı frikik golü ve ikinci goldeki pasıyla damgasını vururken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş paylaşımlar geldi. Fenerbahçe taraftarı, Güler'i öven Dilmen'e sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 10:55:00 -
Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e ateş püskürdü!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında Hull City'i 2-0 mağlup etti ve Dinamo Kiev maçı öncesinde camiaya moral aşıladı. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler; karşılaşmaya attığı frikik golü ve ikinci goldeki pasıyla damgasını vururken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş paylaşımlar geldi. Fenerbahçe taraftarı, Güler'i öven Dilmen'e sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde son hazırlık maçına Hull City karşısında çıktı. Sarı - lacivertliler; mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, genç yıldız Arda Güler'in sergilediği performans herkesin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı hazırlık maçında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 60. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, 87. dakikada takımını 1-0 öne geçiren frikik golüyle sosyal medyada gündem oldu.

DİLMEN'DEN ÖVGÜ DOLU PAYLAŞIMLAR
Sarı - lacivertlilerin 88'de Serdar Dursun ile bulduğu ikinci golde kilit pası veren isim olan Güler için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den övgü dolu paylaşımlar geldi.

Dilmen maç devam ederken dünya futbol efsanesi Johan Cruyff'un, "Sonuç olmadan kalite anlamsızdır. Kalite olmadan alınan sonuçsa sıkıcı." sözüyle Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı.

Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından ise Arda'nın attığı frikik golünü alıntılayarak, "İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır." ifadesiyle bir tweet daha attı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ
Sarı - lacivertli taraftarlar ise Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına büyük tepki gösterdi.Taraftarların bir çoğu Dilmen'e; "Sen elini sürme, çek elini Arda'dan" yorumları yaptılar.

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