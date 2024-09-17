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Spor Fenerbahçeliler çok sevinecek! Müjdeli haber geldi
Spor

Fenerbahçeliler çok sevinecek! Müjdeli haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 12:15:00 -
Fenerbahçeliler çok sevinecek! Müjdeli haber geldi

Fenerbahçe’ye Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber: Djiku ve Kostic’in yarın takımla çalışması bekleniyor.

Fenerbahçe, Kasmımpaşa’ya karşı aldığı 2-0’lık galibiyet sonrası Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Sarı lacivertlilere dev maç öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlığı bulunan Djiku ve Kostic’in yarından itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Ayrıca Fenerbahçe’de Osayi-Samuel'in tedavisi ise sürüyor. Nijeryalı futbolcunun durumu gün gün takip edilecek.

FORVETTE İLK İHTİMAL DZEKO

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi kadrosu şekilleniyor. Sarı lacivertlilerde özellikle forvette kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Kasımpaşa maçında ilk 11’de sahaya çıkan En Nesyri’nin istekli oyunu teknik heyeti memnun ederken henüz Fenerbahçe’nin sistemine adapte olamaması dikkat çekiyor. Teknik Direktör Mourinho’nun dev maçta forvete Dzeko’yu ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. En Nesyri’nin ise maçın gidişatına göre oyuna girebileceği öğrenildi.

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