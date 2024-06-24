Fenerbahçeliler çılgına döndü! İşte Ozan Tufan'ın kaldırdığı paylaşım

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ozan Tufan, Hull City'den ayrılarak Trabzonspor'a transfer oldu.

Bordo-mavili taraftarların transferine tam destek verdiği Ozan Tufan, bordo-mavili takıma transfer oldu.

Fenerbahçe’de kadro dışı kaldığı günü yaşamı boyunca unutmayacağını dile getiren Ozan Tufan, "23 Mart benim doğum günüm. O gün bir telefon aldım. Fenerbahçeli bir yönetici beni aradı. Heyecanlandım; herhalde doğum günümü kutlamak için arıyor’ dedim kendi kendime. Bana, ‘Seni kadro dışı bıraktık. Artık takımla ilişiğin kesildi’ dedi. Başımdan sanki kaynar sular boşaldı. Dünyam karardı. Bu anı yaşamım boyunca hiç unutamayacağım. Bana bunları yaşatanlar ömrün boyunca hep gözümün önünde olacak." dedi.

3 Temmuz'u sildi

Ozan Tufan, içindeki futbol aşkının Trabzonspor’da tavan yapacağına inandığını da dile getirdi.

Öte yandan deneyimli futbolcu, Instagram ve Twitter hesabındaki 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi desteklediği paylaşımlarını da kaldırdı.

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Tufan'ın bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.