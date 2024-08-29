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Spor Fenerbahçeliler çıldıracak! Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor
Spor

Fenerbahçeliler çıldıracak! Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-29 14:27:00 - 2024-08-29 14:30:42
Fenerbahçeliler çıldıracak! Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, orta saha transferiyle ilgili müjdeli bir haber verdi. Ilıcalı, Fas milli takımının yıldız orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’a 1 yıllık kiralama teklifi yaptıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu. Fiorentine forması giyen orta saha oyuncusu Amrabat hakkında konuşan Ilıcalı, "Sofyan Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız." itirafında bulundu.

Orta saha transferi hakkında detay veren Ilıcalı, "Bütün her şeyimizi Fenerbahçe'ye adadık. Taraftarımız haklı. Gecikirse eleştiri olacaktır. Orta saha transferi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak kulübün ekonomik yapısını da düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"Hocamızdan sol bek talebi gelmedi"

Transfer gündemi hakkında konuşan Ilıcalı, "Hocamızdan sol bek talebi gelmedi. Böyle bir talep gelirse değerlendiririz. Önceliğimiz orta saha transferi. Ayrıca fırsat transferi imkanı olursa hocaya jest yaparız. Son ana kadar her şey olabilir" dedi.

"Bize önerildi"

Archie Brown iddialarına da değinen Acun Ilıcalı, "Archie Brown ismi bize önerildi. Hocamız Jose Mourinho oyuncuyu değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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