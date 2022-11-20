Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek!

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan ekibi Napoli, Miguel Crespo ve 2 yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli taraftarlar, devre arasında bu isimlerin gitmesini kesinlikle istemiyor.

Fenerbahçe'de muhteşem bir performans gösteren Miguel Crespo'nun yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için İtalya'dan dev bir talip çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar ise oldukça endişeli. Şampiyonluğa yürüdükleri sezonda takımın en kıymetli 3 isminin devre arası ayrılma tehlikesi bulunuyor.

MİGUEL CRESPO NAPOLİ YOLUNDA

Fenerbahçe'de hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcarken bir yandan da yıldızlara da ilgi her geçen gün büyüyor.

2019'da 16 milyon euro ödeyerek Eljif Elmas'ı kadrosuna katan Napoli, yaz döneminde de Kim Min Jae'yi 18 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Her iki oyuncunun da performansından çok memnun olan İtalyan devi, Fenerbahçe'nin yıldızlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Akşam'a göre; Çizme ekibi, genç Arda Güler'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ile yakından ilgileniyor. ESPN'e göre Napoli, önümüzdeki aylarda Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklif yapabilir. Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in 'Fenerbahçe, Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası. Onlar ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Ferdi, Arda, Crespo üçlüsüne yapılacak olası bir teklif halinde Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam ve izleyeceği politika ise şimdiden merak konusu. Ancak ligde şampiyonluğa giden Sarı-lacivertlilerin, sezon bitmeden herhangi bir yıldızını satması düşük ihtimal olarak görülüyor.

Serie A'da geride kalan 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan Napoli, namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Milan'ın 8 puan önünde yer alan Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor.