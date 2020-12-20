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Spor Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu: "Taraftarımızı mutlu eden bir tabloyla yılı tamamlayacağız"
Spor

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu: "Taraftarımızı mutlu eden bir tabloyla yılı tamamlayacağız"

"Biz Fenerbahçe Beko'yuz, o zaman Fenerbahçe Beko gibi davranmak zorundayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:05:02 -
Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu: "Taraftarımızı mutlu eden bir tabloyla yılı tamamlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, seneyi sarı-lacivertli taraftarları mutlu edecek bir tabloyla tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

FB TV'ye konuşan Komsuoğlu, THY Avrupa Ligi'nde kötü gidişlerine son vererek çıkışa geçeceklerine inandığını belirtti.

Olympiakos mücadelesinin kendileri açısından önemine değinen Komsuoğlu, "Olympiakos maçıyla çıkışa başlamak istiyoruz. Fenerbahçe Beko'yla çok sayıda ismin anılması doğaldır çünkü birincisi, bu sene geldiğimiz noktada maalesef ki Fenerbahçe Beko her zaman görmek istediğimiz yerde değil. Ama ilginçtir bu sıralamaya baktığınızda da tüm takımlar arasında sadece 1-2 galibiyet fark var. Yani istediğimiz yere gelebilmemiz çok da zor değil. Fenerbahçe Beko için her zaman bu tip konular gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

Geleceğe yatırım yaptıklarını aktaran Komsuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe Beko'da gelecek yıllarda da oynayabilecek, Fenerbahçe Beko'ya katma değer oluşturacak, kadroya artı değer katacak kişilere her zaman ilgimiz vardır. Özellikle burada genç isimler diyorum, çünkü bu bir süreç. Biz 2023 yılında hedefimiz var dedik, bu 2022 yılında hedefimiz yok demek değil. Bunu derken şunu kastediyoruz; önümüzdeki yıllara göre oyuncu yatırımları yapacağız. Önümüzdeki yılların takımını gerek yerli gerek yabancı oyuncular olarak, yani bugünü kurtaralım, 6 aylık strateji izleyelim diye değil. Ben orada 2023 hedefi söylemişim. Zaten THY Avrupa Ligi'nde görüyorsunuz, maçları seyrediyorsunuz. Bu yıl belki pandeminin etkisi belki salonların boş olmasının etkisiyle herkes herkesi yenebiliyor, çok sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Namağlup ligi bitirebilir denen takımlar şu anda 4-5 yenilgiye geldi."

THY Avrupa Ligi'nde bulundukları konumun gerekçesinin olmadığını da vurgulayan Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Fenerbahçe Beko'yuz, o zaman Fenerbahçe Beko gibi davranmak zorundayız. İnşallah 2021 yılına hızlı başlayacağız ama önce 2020 yılını hızlı kapatmamız lazım. Çok önemli 3 maça çıkacağız biz bu sene. Biz bu sezon öncelikle Türkiye Ligi'nde şampiyon olacağız ve THY Avrupa Ligi'nde de önce ilk 8'i zorlayacağız, sonra gidebileceğimiz her yere gideceğiz. İnşallah sezon sonunda taraftarımızı mutlu eden bir tabloyla yılı tamamlayacağız."

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