Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen: "TFF'den beklentimiz, MHK düzeniyle ilgili bir toplantı organize etmeleridir"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, "Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) beklentimiz, hızlı bir şekilde bu hakem düzeniyle, Merkez Hakem Kurulu (MHK) düzeniyle ilgili önerilerimizi dinleyecekleri bir toplantı organize etmeleridir." dedi.



FB TV'ye konuşan Pirşen, TFF'nin hakemler için yayımladığı destek mesajına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamanın doğrudan Fenerbahçe'ye yöneltilmediğini düşündüklerini vurgulayan Pirşen, "Burada özellikle hakemlerin ve hakem sisteminin işleyişiyle ilgili TFF'nin bakışının olumlu olduğunu beyan ettiğini görüyoruz. Dün başkanımız Ali Koç'un öneri ve açıklamalarına istinaden yapılmış bir çağrı olduğunu görüyoruz. Burada Fenerbahçe olarak şu refleksi göstermek istiyoruz, bu işler havada kalmasın, sadece basit bir çağrı olarak kalmasın." ifadelerini kullandı.

Durumun sonraya ötelenmemesinin önemine değinen Pirşen, şöyle devam etti:

"Bizim açımızdan daha acil, daha hızlı çözülmesi gereken bir konu. Dolayısıyla ertelenmiş bir çalıştay gibi planlanmasın, hemen bu hafta randevu alınsın ve kulüpler bir şekilde masanın etrafında toplansın. TFF ile kulüpler, bu konuları istişare etsin istiyoruz. Hatta bununla ilgili şu anda kulübümüz, TFF'ye resmi yolla da bir yazı yollamak üzere. Haliyle bizim beklentimiz ister kulüpler, ister Kulüpler Birliği Vakfı düzleminde TFF'nin hakem işleyişiyle, hakem camiasının işleyişiyle, MHK'nin işleyişiyle ilgili puanlamalar olsun, hakem atamaları olsun tüm bu konularla ilgili sorularımızı cevaplaması, bizi aydınlatması, değişiklik önerilerimizi dikkate alması 'bir şey niye olur niye olmaz'ı bize izah etmesi, sonuçta bizler futbolu seven ve merak eden insanlarız, camialarız ve bize doğrusu izah edildiğince anlayışla karşılarız."

Önemli bir gerekçe gösterilmeyen konularda da yapıcı önerilerinin dikkate alınmasını arzu ettiklerinin altını çizen Pirşen, "Sonuçta tüm futbol camiası bir şekilde hakem kararlarından dolayı rahatsız, huzursuz ve çok sayıda açıklama yapıldı. Bu aşamada TFF'ye yapılan tüm çağrılara rağmen hiçbir beyanatta bulunmayıp yine başkan Ali Koç'un konuşmasından hemen bir gün sonra bu cevabın verilmesi her ne kadar içerik bize yöneltilmemiş olsa da bir anlamda bize manidar geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun ihtiyaçlarını daha fazla dile getireceklerini aktaran Alper Pirşen, şunları kaydetti:

"Olumlu tarafından bakmak istersek Fenerbahçe bir şey söylediğinde ciddiye alınıyor. Haliyle bu bize bir misyon yüklüyor. Biz söylediğimizde bir şekilde dinleniyor ve cevap veriliyor. Haliyle bu misyonu da kulüp olarak bundan sonra önemseyeceğiz ve ele alacağız. Bu bizim için çok önemli bir geri bildirim oldu diyelim. Madem böyle bir açıklama yapılabiliyordu, geçtiğimiz hafta Sayın Başkanımızın belirttiği hususlarda TFF neden bir refleks göstermedi? Neden hakem atamalarıyla ilgili bir sürü sıkıntıyı gününde bir açıklamayla gidermedi, ortadan kaldırmadı? Bu da bir soru işareti olarak kafamızda kaldı. Bu da bizim bu açıklamalardan tatmin olmadığımız kısım. Bunları ikili görüşmelerimizde sormaya devam edeceğiz."

Açıklamanın olması gerekenden geç geldiğini belirten Pirşen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef bu geç gelen açıklama yüzünden testi kırılmış oldu. Bu testinin kırılması, hem maç sonucunun iki tarafın da memnun olmadığı bir hakem yönetimi sonunda ortaya çıkmasından hem de bir hakemin gerçekten ciddi anlamda töhmet altında kalmasından oldu. Babasının bile topa girdiği bir durum yaşandı. Bu da istenmeyen bir haldi. Daha önce engellenebilirdi. Umarım TFF'nin metinlerini ele alan kalemler bu konuda da hassasiyet gösterir ve daha doğru zamanlarda, daha doğru refleksler gösterilir. Yine de bu metinden ortaya söylenen sözleri çok üzerimize almıyoruz, o konuda bir şey demiyoruz ama TFF'den en önemli beklentimiz hızlı bir şekilde bu hakem düzeniyle, MHK düzeniyle ilgili önerilerimizi dinleyecekleri bir toplantı organize etmeleridir. Bunun için de girişimlerimizi başlatmak üzereyiz."