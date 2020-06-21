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Spor

Fenerbahçeli taraftarlardan yöneticilere çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı-lacivertli yöneticilere stat önünde çiçek takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:47:35 -
Fenerbahçeli taraftarlardan yöneticilere çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı-lacivertli yöneticilere stat önünde çiçek takdim etti.


Süper Lig’de oynanacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar yöneticilere çiçek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve Metin Sipahioğlu’na başarılar dileyen taraftarlar, çiçeği Danabaş’a verdi. Daha sonra yöneticiler, taraftarlarla fotoğraf çektirerek stada giriş yaptı.

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