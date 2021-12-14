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Spor Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti
Spor

Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti

Süper Lig'in kritik 16. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya kaybeden Fenerbahçe taraftarının bir kısmı havalimanında yönetim istifa çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 02:22:00 -
Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçı 3-2 kaybederek zirve yarışında, rakiplerinin puan kaybından faydalanamayan Sarı-Lacivertliler, taraftarın tepkisinden nasibini aldı.

Sarı-Lacivertli kafileye tepki

Kritik mücadelede galibiyet bekleyen Fenerbahçe taraftarı, Gaziantep havalimanında takım otobüsünü bekledi.

Otobüs gözükür, gözükmez "Yönetim istifa" tezahüratlarına başlayan taraftarlar, teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi.

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