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Gündem Fenerbahçeli taraftardan provokatör gruba ayar! ‘Burada paralı köpeklik yapmayacaksın’
Gündem

Fenerbahçeli taraftardan provokatör gruba ayar! ‘Burada paralı köpeklik yapmayacaksın’

Dün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında bir grup provokatör taraftarın küstahça hükümeti istifaya çağıran tezahüratlarına akl-ı selim bir Fenerbahçe taraftarı "Sahada top oynayana, mücadele eden için bağıracaksın. Burası Fenerbahçe Stadyumu! Fenerbahçe diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 11:31:00 -

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında, bir grup provokatör taraftar küstahça, tribünde hükümet aleyinde slogan attı. Maç esnasında “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!” ve “Hükümet istifa” sloganı atıldı.

Futbolu siyasete alet eden taraftar grubuna bazı akl-ı selim Fenerbahçeli taraftarlar ise tepki gösterdi.

Fenerbahçeli bir taraftar, siyasi slogan atan gruba yönelik "Sahada top oynayana, mücadele eden için bağıracaksın. Burası Fenerbahçe Stadyumu! Fenerbahçe diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın." ifadesiyle tepki gösterdi.

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