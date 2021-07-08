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Spor Fenerbahçeli oyuncuya Wolfsburg talip oldu
Spor

Fenerbahçeli oyuncuya Wolfsburg talip oldu

Fenerbahçe'de özellikle geçen sezonun ikinci yarısında yaptığı hatalarla gözden düşen Marcel Tisserand'a Alman ekibi Wolfsburg talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:17:00 -
Fenerbahçeli oyuncuya Wolfsburg talip oldu

Yeni sezon öncesi değişen yabancı kuralıyla birlikte kadrosundaki bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin planlarında yer almayan Marcel Tisserand'a talip çıktı.

Takvim Gazetesi'nin Alman basınına dayandırdığı habere göre, Kongolu stoperi eski takımı Wolfsburg'un kiralamak istediği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün Tisserand'ı kiralık göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

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