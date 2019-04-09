Fenerbahçeli küçük sporculardan büyük destek Fenerbahçe Spor Okulu öğrencilerinden ’Fener Ol’ kampanyasına destek geldi.

Fenerbahçe Spor Okulu öğrencilerinden ’Fener Ol’ kampanyasına destek geldi. Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla sarı-lacivertli kulübün başlattığı ‘Fener Ol’ kampanyana bağış yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 4 Nisan’da kulübe yardım için başlattığı ’Fener Ol’ kampanyasına minik kanaryalardan destek geldi. Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu’nunöğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla yardım kampanyasına destek oldu. Yaptırdıkları pankart ile idmana çıkan küçük sporcular tüm Fenerbahçelileri kampanyaya destek vermeye davet etti.

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