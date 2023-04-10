Fenerbahçeli Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray yöneticisi Candan Erçetin'e veto!

CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında ünlü sanatçı Candan Erçetin de yer almıştı. Ancak Candan Erçetin aday listesine giremedi. Erçetin'in memleketi Kırklareli'ni istediği ancak Kırklareli teşkilatının Ankara'ya isyan ettiği ortaya çıkmıştı.

CHP'den liste dışı kalanlar arasında ünlü isimler de yer alıyor. Candan Erçetin, Filiz Taçbaş, Onur Akın ortak CHP'de listeye giremedi.

Şarkıcı Candan Erçetin CHP'den Kırklareli'nden milletvekili aday adayı olmuştu ancak listelerde yer almadı. Türkücü Onur Akın ve oyuncu Filiz Taçbaş da listelerde yer almayan ünlü isimler arasında yer aldı.

Lüleburgaz doğumlu olan Candan Erçetin'in Kırklareli'nden adaylık başvurusu yapması ve CHP'nin vitrin adaylarından biri olarak gündeme gelmesi Kırklareli CHP il örgütünü ayaklandırmıştı.

Candan Erçetin’in Kırklareli’nden adaylığına karşı olan çok sayıda parti örgütü temsilcisi ve yöneticisi Genel Merkez'e çıkarma yaparak isyan etmişti.

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Candan Erçetin'in memleketlilerinin itirazları üzerine listeye giremediği belirtiliyor.