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Spor Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi
Spor

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında birbirinden ayrılmamış kırık tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:20:00 -
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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