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Spor Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'la bir sorun yaşamadığını açıkladı
Spor

Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'la bir sorun yaşamadığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:43:52 -
Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'la bir sorun yaşamadığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Pelkas, skora sinirlendiğini belirterek, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Benzer durumla ilgili olarak Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı örnek gösteren Pelkas, "Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp, 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışı, daha iyiye gitmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli futbolcu, maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de "Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda." dedi.

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