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Spor Fenerbahçeli Crespo: Bizi desteklemeye devam etsinler
Spor

Fenerbahçeli Crespo: Bizi desteklemeye devam etsinler

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miguel Crespo, Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 21:55:00 -
Fenerbahçeli Crespo: Bizi desteklemeye devam etsinler

Miguel Crespo, 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"Ben oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı." diyen Miguel Crespo, "Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.

Fenerbahçe taraftarının kendisine olan desteği hakkında konuşan genç futbolcu, "Taraftarların bana gösterdiği destekten dolayı mutlu oluyorum. Bunun karşılığını 3 puan alarak vermek isterdik. Onlar bizi desteklemeye devam etsinler. Sadece birlikte olursak bu durumun üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

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