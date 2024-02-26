Fenerbahçe'den zehir zemberek paylaşım: Tarihe geçecek bir tiyatro

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray-Antalyaspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlardan dolayı kulübün resmi sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

"Emek Hırsızlığı"

Fethi Pekin, açıklamasında, "Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro." ifadelerini kullandı.

Fethi Pekin'in açıklamasının tamamında, "Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!" ifadeleri yer aldı.