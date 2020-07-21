Fenerbahçe'den transfer atağı! Süper Lig yıldızları geliyor

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Alpaslan Öztürk için harekete geçti.

Bu sezon takımın en iyilerinden biri olan başarılı oyuncu için Göztepe’ye Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra 1 milyon Euro teklifi yaptı. Alpaslan’ın Sarı-lacivertliler’e imza atmayı çok istediği öğrenildi.

Kulüplerin anlaşması halinde 27 yaşındaki savunmacıyla yapılacak pazarlıkların kısa sürmesi bekleniyor.

Göztepe Yönetimi ise teklife hemen yanıt vermek istemiyor. Sezon sonunda teknik direktör değişimine gitmeye hazırlanan İzmir ekibi, son kararı yeni gelecek hocaya bırakabilir.

Yeni sezon öncesinde transferde ağırlığı Süper Lig’deki oyunculara veren Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa’nın yıldızını da transfer etmek istiyor.

Forvette ve kanatlarda görev yapan Thiam Mame, bu sezon ligde 24 maçta 11 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yönetimin, Kasımpaşalı yöneticilerle görüşerek 27 yaşındaki oyuncunun şartlarını soracağı öğrenildi.