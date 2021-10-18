Fenerbahçe’den Trabzonspor’a olay gönderme! Çok tartışılacak görsel

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Fenerbahçe maça çok hızlı başladı ve 3. Dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller ise Anastasios Bakasetas, Anastasios Bakasetas (P) ve Yusuf Sarı’dan geldi. Trabzonspor, genel olarak maça hakim olan taraf olarak Fenerbahçe karşısında kazanmayı bildi.

Süper Lig’de şu ana kadar hiç yenilgisi bulunmayan takım olarak bu seriyi Fenerbahçe karşısında da devam ettirdi.

Maçın kırılma noktası!

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae 14. dakikada orta alanda rakibi Gervinho'yu düşürdü. Dev maçın hakemi Ali Şansalan, Güney Koreli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Min Jae bu kez 23'te Djaniny'i ceza alanına girerken düşürdü. Ali Şansalan düşünmeden tecrübeli stopere ikinci sarı kartını çıkardı ve Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Takımını 23. Dakikadan sonra yalnız bırakan Kim Min-Jae, maçın kaderini de değiştiren isim oldu.

Ancak maç sonunda Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğraf ‘gönderme’ olarak yorumlandı.

Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından ma sonucunun maçın hakemi Ali Şansalan’ın Kim Min-Jae’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyondaki kare ile paylaşılması sosyal medyaya damga vurdu.

Bazı taraftarlar maç sonucunun bu kare ile paylaşılmasına ‘gönderme’ yorumunu yaptı.