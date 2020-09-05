Fenerbahçe'den tarihi karar! 3 büyük takım yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’den tarihi karar geldi. Yaptığı flaş transferler şampiyonluğun en büyük adayı görülen Fenerbahçe, kulüp mağazalarıyla ilgili yeni bir adım attı.

Birçok taraftar tarafından yeni sezon formaları beğenilen Fenerbahçe, Süper Lig kulüplerinin formalarının kendi mağazalarında satışı için harekete geçti.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki diğer Süper Lig kulüplerinin formalarının kulüp mağazalarında satılacağını duyurdu.

Formalardan elde edilen gelirlerin ise doğrudan takımlara aktarılacağı açıklandı.

‘Kulübümüz, Türk sporunda birlik, beraberlik ve dayanışma odağında bir adım atıyor’ diyen Fenerbahçe, Süper Lig’de mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki tüm takımlara mektup yolladı.

Mektupta salgınla mücadelede birlik çağrısı yapıldı.