Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Adil Rami sonrası Fenerbahçe'ye bir Fransız stoper daha geliyor. 2019-20 sezonu başında sürpriz bir şekilde Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper transferinde tercihini bir kez daha Fransızlardan yana yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Adil Rami'den sonra bir Fransız stoper transferi daha yapıyor. Jesus'un stoper transferi iması yapmasının ardından harekete geçen yönetim, genç futbolcuyu kadrosuna katıyor. Adil Rami transferinde büyük bir hüsrana uğrayan Fenerbahçe, 21 yaşındaki Fransız stoperle şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Akşam'a göre; Adil Rami'den dili yanan Fenerbahçe bu kez transferde sağlam adımlar atıyor. Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde stoper transferi iması yapmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti. Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Loic Mbe Soh'u gündemine aldı.

Nottingham Forest 21 yaşındaki Fransız stoperi 2 yıl önce 5 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. PSG altyapısında yetişen genç savunmacının Fenerbahçe'ye transfer olmak için takımdan ayrılacağı belirtildi.

Güçlü fiziği ve 1.87 boyuyla dikkat çeken Loic Mbe Soh, sağ ayağını kullanıyor. İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan genç stoper, 2 senede sadece 11 maça çıkıp 1 gol katkısı verdi.