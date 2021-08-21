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Spor Fenerbahçe'den Sörloth bombası
Spor

Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Forvet için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için Leipzig'le anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 21:11:00 - 2021-08-21 21:21:24
Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Fenerbahçe'nin, Alexander Sörloth konusunda Leipzig'le her konuda anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Ajansspor'un son dakika haberine göre, sarı lacivertliler, Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.

Sörloth ikna edilmek üzere

Norveçli oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı biliniyordu. Hatta Sörloth'un yakınlarının transfere sıcak bakmadıkları bildirilmişti. Buna rağmen Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi.

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