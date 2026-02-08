  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Fenerbahçe'den son gün transferi! TFF’ye bile bildirmiş
Spor

Fenerbahçe'den son gün transferi! TFF’ye bile bildirmiş

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'den son gün transferi! TFF’ye bile bildirmiş

Fenerbahçe transferin son gününde 2007 doğumlu Ganalı oyuncu Daniel Asante Amoh'u tarnsfer ettiği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler genç oyuncuyu TFF’ye de bildirmiş.

Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu Ganalı oyuncu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdiği ortaya çıktı.

TRT Spor’un haberine göre, ara transfer döneminde Matteo Guendouzi, Musaba, Sidiki Cherif, Mert Günok ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferin son günü bir transfer daha yaptığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin, 2007 doğumlu Ganalı oyuncu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyecek olan 18 yaşındaki futbolcunun, hücum bölgesinde sağ ve sol kanatlarda görev yaptığı biliniyor.

