Fenerbahçe'den son gün transferi! TFF’ye bile bildirmiş
Fenerbahçe transferin son gününde 2007 doğumlu Ganalı oyuncu Daniel Asante Amoh'u tarnsfer ettiği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler genç oyuncuyu TFF’ye de bildirmiş.
TRT Spor’un haberine göre, ara transfer döneminde Matteo Guendouzi, Musaba, Sidiki Cherif, Mert Günok ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferin son günü bir transfer daha yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyecek olan 18 yaşındaki futbolcunun, hücum bölgesinde sağ ve sol kanatlarda görev yaptığı biliniyor.