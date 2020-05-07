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Spor

Fenerbahçe'den Sayyadmanesh açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:56:54 -
Fenerbahçe'den Sayyadmanesh açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağına yönelik kamuoyunda yer alan haberleri yalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 18 yaşındaki forvet oyuncusu, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralandıktan sonra sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.

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