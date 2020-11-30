Fenerbahçe'den sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama
Kemal Ademi'de ikinci derecede yırtık tespit edilirken, Perotti'nin diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık belirlendi
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Ademi'ye yapılan muayenede ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.
Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Diego Perotti’nin ise yapılan MR görüntülemesi sonucu diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, iki oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edilirken, maçta bileğine darbe alan Mauricio Lemos’ta kırığa rastlanmadığı aktarıldı.