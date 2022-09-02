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Spor Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması! Taraftar ayağa kalktı
Spor

Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması! Taraftar ayağa kalktı

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye geleceği iddiaları üzerine Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 11:02:00 -
Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması! Taraftar ayağa kalktı

Fenerbahçe'nin Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili kulüpten net bir yanıt geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken dün sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo’ya talip olduğu iddiası ortaya atıldı. Gerek Başkan Ali Koç’un dün Transfer için Londra’ya gitmesi gerekse Portekizli yıldızın M.United’dan ayrılmak istediğinin bilinmesi, hatta takım arkadaşlarınca ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş olması bu iddiaları güçlendirdi.

Böyle olunca bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi. Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı. Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token’larının değeri de yüzde 20 arttı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Sarı lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Fenerbahçe kaynakları yaptıkları açıklamada “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar” dediler.

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Yorumlar

joenturk

Sanki çok başarılıydıda ali koç transferde neymiş başarısız oldu diye dedirtmek için uydurulan hikaye diyorlar yazık la yazık
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