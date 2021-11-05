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Spor Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş
Spor

Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 01:08:00 -
Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli temsilcimiz mücadeleyi 3-0 kazandı.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe 9. dakikada Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla 1-0 öne geçti. Baskılarını arttıran Sarı-Lacivertliler bu kez 16. dakikada Max Meyer'in ayağından bir gol daha buldu ve skor 2-0'a geldi.

29. dakikada Fenerbahçe şık paslarla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahası sağ kanadından Mert Hakan’ın arka direğe ortasında Berisha nefis bir voleyle topu filelere yolladı. Bu golle 3-0 öne geçen Fenerbahçe ilk yarının devamında pozisyonlar bulmaya devam etti ancak Antwerp savunması farkın daha da açılmasına izin vermedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili bir oyunla, bol gol fırsatı yakalayan Fenerbahçe bir türlü 4. golü bulamayınca karşılaşma sarı-lacivertli temsilcimizin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Olympiakos'la fark 1'e indi

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 5'e yükseltti ve Olympiakos'la aradaki puan farkını 1'e indirdi. Bir puanda kalan Royal Antwerp ise son sıraya demir attı.

Fenerbahçe gelecek hafta Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Royal Antwerp ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

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