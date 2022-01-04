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Spor Fenerbahçe'den Löw atağı
Spor

Fenerbahçe'den Löw atağı

Fenerbahçe'nin ikna etmeye çalıştığı Alman teknik adam Joachim Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme önerdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 22:06:00 -
Fenerbahçe'den Löw atağı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin, teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw'ü ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Alman teknik direktör Joachim Löw'ü ikna etmeye çalışıyor. Sarı-Lacivertli ekip Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti.

Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren 61 yaşındaki teknik adam, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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