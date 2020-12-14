Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Pozitif çıktı
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan rutin koronavirüs testlerinde bir kişide pozitif vakaya rastlanıldığını duyurdu.
Fenerbahçe; futbolcular, teknik heyet ve idari personele yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.
Sarı-lacivertliler bir idari personelde koronavirüse rastlandığını ve bu ismin karantina sürecinin başladığını duyurdu.
Ayrıca tesislerin dezenfekte edildiği de açıklandı.
İşte yapılan açıklama
Can Bartu Tesislerimizde yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir.