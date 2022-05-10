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Spor Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması: Süreç başladı
Spor

Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması: Süreç başladı

Fenerbahçe, başarılı stoper Kim Min Jae'in Kore'de ameliyat edildiğini, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:19:00 -
Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması: Süreç başladı

Fenerbahçe'de Kim Min Jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçildi. Sarı-lacivertliler bu konu hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme: Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz..."

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