Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması: Süreç başladı
Fenerbahçe, başarılı stoper Kim Min Jae'in Kore'de ameliyat edildiğini, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Kim Min Jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçildi. Sarı-lacivertliler bu konu hakkında açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
"Sağlık Durumu Bilgilendirme: Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz..."