'Fenerbahçe'den kazandığım parayla ev aldım'

Dick Advocaat döneminde Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Karavayev, sarı lacivertlilerden kazandığı parayla Kiev'de ev aldığını söyledi.



Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Karavayev, Fenerbahçe'de oynadığı dönem hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de Fenerbahçe'de oynadığım dönemde kazandığım parayla Kiev'de ev satın aldım. Aslında ben kır evi tarzında bir yer düşünüyordum. Ancak gezip görmek gerekli. İyi yaşamak için güzel bir ev almak da yetmiyor tabi. Bakımı için de para gerekiyor."

Fenerbahçe'nin 2 sezon önce kiraladığı bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Oleksandr Karavayev, sarı lacivertli formayla ligde 3 maçta forma giyerken, Türkiye Kupası'nda da yine 3 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

KAYNAK:FUTBOLARENA