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Spor Fenerbahçe’den kavga açıklaması: Kabul edilemez
Spor

Fenerbahçe’den kavga açıklaması: Kabul edilemez

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Fenerbahçe’den kavga açıklaması: Kabul edilemez

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonrasında yaşanan tartışmaların yankısı devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp maç sonunda sahada yaşanan kavga ile ilgili açıklama yayınladı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, maç sonunda sahada yaşanan kavga ile ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakcı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.

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