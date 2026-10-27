  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız? Antalya’daki hortumda 4 işçi can vermişti: İş yeri sahipleri adliyede şantiye şefi firarda Güllü'nün kızı hakkında korkunç iddia: O görüntüler ortaya çıktı! Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak Okan Buruk, Fenerbahçe’ye yenilmiyor Temiz ve keskin bir makas ile: Bu taktik sayesinde 20 yıl boyunca lavanta... Belçikalı yıldız süre açısından mükemmel, skor katkısı ise merakla bekleniyor! Mutfak alev alev yanacak: Mükemmel tane tane pilav için altın kural! 15 yıllık emek! Devlet desteğiyle kurduğu bahçe geçim kapısı oldu Her gün 1 avokado tüketirseniz bakın neler oluyor: Dikkat çeken araştırma!
Aktüel
14
Yeniakit Publisher
20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Sofralarımızın sevilen besin kaynağı olan biberle ilgili bu konu her daim tartışılan bir konudur...

#1
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Biber alırken acı mı yoksa tatlı mı olduğunu anlamak her zaman kolay olmayabiliyor. Ancak deneyimli bir pazarcıya göre biberin rengi, şekli ve iç yapısı seçim yaparken önemli ipuçları veriyor. Peki, tezgâhta birbirine benzeyen biberleri ayırt etmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte doğru biberi seçmenin püf noktaları ve acı biberin ağızda bıraktığı yanmayı hafifletmenin yolları.

#2
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Pazardan veya marketten biber alırken acı bir sürprizle karşılaşmak istemeyen tüketiciler için mutfakta hayat kurtaracak pratik yöntemler belli oldu.

#3
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Tezgahlarda ilk bakışta birbirine benzeyen biberlerin rengi, biçimi, sap yapısı ve iç damar dokusu acı mı yoksa tatlı mı olduğuna dair kesin ipuçları veriyor. 20 yıllık tecrübeli bir pazarcı, doğru biberi seçmenin inceliklerini anlatırken uzmanlar da yanlışlıkla acı biber yendiğinde yapılması gerekenleri sıraladı.

#4
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Özellikle sivri biber satın alırken ürünün dış fiziksel yapısına dikkat etmek gerekiyor. Deneyimli pazarcı, biberin görünüşündeki kritik detayları şu sözlerle özetliyor:

#5
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

"İnce yapılı, kıvrımlı, gövdesi girintili çıkıntılı ve koyu yeşil renge sahip sivri biberlerin acı çıkma olasılığı oldukça yüksektir"

#6
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Buna karşın daha düz, etli, kalın yapılı ve açık yeşil tonlarındaki biberler genellikle tatlı olarak sofralara ulaşıyor.

#7
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Ayrıca biberin sap kısmının gövdeye bağlandığı alanın dar olması da yüksek acılık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

#8
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Biberdeki o keskin ve yakıcı hisse kapsaisin (capsaicin) adı verilen doğal bir bileşik neden oluyor.

#9
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Sanılanın aksine kapsaisin maddesi biberin dış etli kısmında değil, çekirdeklerinin tutunduğu iç alandaki beyaz damarlı süngerimsi dokularda yoğunlaşıyor.

#10
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Biber kesildiğinde içindeki beyaz damarlı bölge ne kadar belirgin ve kalından oluşuyorsa, acılık oranı da o derece yüksek oluyor.

#11
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Tohum çeşidinin yanı sıra iklim koşulları da lezzeti doğrudan etkiliyor. Kurak geçen dönemlerde veya az sulanan topraklarda yetişen biberler stres altına girdiği için bünyesinde daha fazla kapsaisin üretiyor ve acılaşıyor. Mutfakta yemek hazırlarken acılığı azaltmak isteniyorsa, biberin çekirdekleri ile iç kısımdaki beyaz damarlı dokuları tamamen temizlemek büyük bir çözüm sağlıyor.

#12
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Ancak yanlışlıkla çok acı bir biber yenildiğinde ağızdaki yakıcı hissi dindirmek için su içmek tam aksine acının yayılmasına neden olabiliyor. Ağızdaki yanmayı anında kesmek için yoğurt, süt veya peynir gibi süt ürünlerini tüketmek gerekiyor.

#13
Foto - 20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Süt ürünlerinin içerisinde yer alan kazein proteini, kapsaisin bileşenini nötralize ederek ağızda oluşan yakıcı etkiyi hızla hafifletiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili iki isim nişanlandı
Gündem

AK Partili iki isim nişanlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş nişanlandı. Genç çift, nişanla..
MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Gündem

MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Belediye'sinin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. ..
Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..
Gündem

Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..

Gazetemiz Akit, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını hedef alan fon iddialarının perde arkasındaki gerçekleri bir bir ortaya..
‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…
Gündem

‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar…

Vefat eden babasının kabrini ziyaret eden bir kişinin çektiği video tüyleri diken diken etti. Mezardaki babasıyla konuşan gencin "Baba beni ..
Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor
Gündem

Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor

Iğdır'da kamu görevinden emekli olduktan sonra köyüne dönerek tarıma başlayan Yener Aras, dedesinden kalan 50 dönümlük çorak araziyi yıllar ..
Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı
Gündem

Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı

Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler fena yakalandı. CHP/YP’lilerin yeti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23