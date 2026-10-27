20 yıllık pazarcı açıkladı: Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarız?

Biber alırken acı mı yoksa tatlı mı olduğunu anlamak her zaman kolay olmayabiliyor. Ancak deneyimli bir pazarcıya göre biberin rengi, şekli ve iç yapısı seçim yaparken önemli ipuçları veriyor. Peki, tezgâhta birbirine benzeyen biberleri ayırt etmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte doğru biberi seçmenin püf noktaları ve acı biberin ağızda bıraktığı yanmayı hafifletmenin yolları.