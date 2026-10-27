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Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

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Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

Kuruyemişler arasında önemli bir besin değerine sahip olan Antep Fıstığı'nın faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

Önemli bir protein ve doymamış yağ kaynağı olan Antep fıstığı, içerdiği potasyum ile de dikkat çekiyor. Antep fıstığı tüketmenin içerdiği potasyumun da etkisiyle kalp-damar sağlığından tansiyona kadar pek çok alanda faydaları bulunuyor.

#2
Foto - Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

Sağlıklı bir yaşamın yolu dengeli beslenmekten ve vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin yanı sıra yağ ve proteinleri almaktan geçiyor. Bunun için taze meyvelerin yanı sıra kuruyemiş tüketmek de büyük öneme sahip. Bu yemişlerin arasında bir tanesi, dünyada son yıllarda viral olmuş durumda: Antep fıstığı.

#3
Foto - Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

Dubai çikolatasıyla birlikte dünya çapında evlere ve sofralar misafir olan ve Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Antep fıstığı özellikle pestisistlerle kontamine olmadığında sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Antep fıstığı özellikle içindeki potasyum oranıyla dikkat çekiyor. Potasyum içeriğiyle öne çıkan muzun üç katı potasyum barındıran Antep fıstığının sağlığa pek çok faydası bulunuyor.

#4
Foto - Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

Potasyum dendiğinde akıllara ilk gelen yiyeceklerden biri muz olsa da Antep fıstığı bu açıdan sessiz ve derinden bir şekilde adeta potasyum tahtına oturmuş durumda. Buna göre, Antep fıstığının 100 gramında 1.020 miligram potasyum bulunuyor. Muzda ise bu rakam, 350-360 miligram seviyesinde. Diğer bir deyişle, Antep fıstığında üç katı daha fazla potasyum bulunuyor. Yapılan çalışmalar, potasyumun yüksek tansiyonun yanı sıra kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu, felç riskini azaltabildiğini ortaya koyuyor. İnsülin direnciniz varsa veya diyabet hastasıysanız kandaki şeker seviyesinin düzenlenmesi konusunda da potasyum destekleyici bir rol oynuyor.

#5
Foto - Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

MDPI dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, Antep fıstığında aynı zamanda önemli bir protein, lif ve doymamış yağ kombinasyonu bulunuyor. Buna göre, 28 gram Antep fıstığının içinde 6 grama yakın protein ve 3 gram kadar lif yer alıyor. Söz konusu araştırma, Antep fıstığının yaklaşık yüzde 21’inin protein olduğunu, temel aminoasit oranının da diğer pek çok kuruyemişten yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle, eğer et ya da hayvansal ürünler tüketmeyen bir vegan ya da vejeteryansanız Antep fıstığı tüketmeniz size önemli bir protein katkısı sağlayabiliyor. Antep fıstığı, tok tutucu etkisi sebebiyle de bu açıdan kişiye önemli destek sağlıyor.

#6
Foto - Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

Yapılan araştırmalar, 100 gram Antep fıstığında yaklaşık 45 gram yağ bulunduğunu ortaya koyuyor. Ancak, bu oran fıstıktaki yağın “sağlıksız yağ” olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü buradaki yağların büyük bir kısmı doymamış yağ asitlerinden geliyor. Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu’ndan Prof. Walter Willett da burada yağın türünün önemli olduğuna dikkat çekiyor. Willett, The Nutrition Science isimli siteye verdiği demeçte, bu durumu özetle şu sözlerle anlatıyor: “Bazı yağ türleri diğerlerinden daha sağlıklıdır. Doymamış yağ, en sağlıklı yağ türüdür. Zeytinyağı, kanola yağı, mısır yağı, fıstık yağı ve diğer kuruyemiş yağları gibi bitkisel yağlar, badem, fıstık, ceviz ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler, avokado ve balıklar, özellikle de somon ve konserve ton balığı gibi yağlı balıklar, doymamış yağın mükemmel kaynaklarıdır. Rafine tahıllar ve şeker yerine doymamış yağ tüketmek, kan kolesterol düzeylerini iyileştirebilir, trigliseridleri düşürebilir ve dolayısıyla kalp hastalığı riskini azaltabilir.”

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