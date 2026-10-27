Muzun üç katı besin değeri var üstelik: Bu kuruyemiş tam bir potasyum deposu

MDPI dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, Antep fıstığında aynı zamanda önemli bir protein, lif ve doymamış yağ kombinasyonu bulunuyor. Buna göre, 28 gram Antep fıstığının içinde 6 grama yakın protein ve 3 gram kadar lif yer alıyor. Söz konusu araştırma, Antep fıstığının yaklaşık yüzde 21’inin protein olduğunu, temel aminoasit oranının da diğer pek çok kuruyemişten yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle, eğer et ya da hayvansal ürünler tüketmeyen bir vegan ya da vejeteryansanız Antep fıstığı tüketmeniz size önemli bir protein katkısı sağlayabiliyor. Antep fıstığı, tok tutucu etkisi sebebiyle de bu açıdan kişiye önemli destek sağlıyor.