Fenerbahçe'den Kalinic iddiasına cevap

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin son iki yıldır doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşıdığı belirtilerek, akşam saatlerinde, Ali Koç'un adı kullanılarak verilen Fali Ramadani ve Ali Koç'un Nikola Kalinic transferi için bir araya geldiği belirtilen heber üzerine açıklama zorunlulugu geldiği belirtilerek, iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığı kaydedildi.