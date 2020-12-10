  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı
Spor

Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:25:16 -
Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Ülker Stadı'na "Kadına şiddete tahammülümüz yok." mesajı yansıttı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduklarını her fırsatta dile getirdikleri belirtilerek anlamlı bir organizasyona imza atıldığı kaydedildi.

"25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında pek çok adım attıklarının aktarıldığı açıklamada, kampanyanın son gününde Ülker Stadı'nın dış duvarına "Kadına şiddete tahammülümüz yok!" mesajının yansıtıldığı vurgulandı.

Açıklama, "Kadına şiddet suçtur. Ortak olma, seyirci kalma." ifadeleriyle sonlandırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir
Ekonomi

ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir

Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasaların..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül al..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay