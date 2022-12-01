Fenerbahçe'den Inter'e cevap: Sezon sonu görüşelim
Fenerbahçe, İtalyan devi Inter'in Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo için yaptığı teklife sezon sonunda görüşelim diyerek reddeti.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya, İtalya Serie A devi Inter talip oldu. Interli yetkililerin Miguel Crespo transferi için olumlu rapor verdiği kaydedildi.
Mavi siyahlılar, ara transfer sezonu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Inter'in, Miguel Crespo için 10 milyon euro bonservis önerdiği belirtildi. Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer, sezon sonunda şampiyonluk hedeflemesinden dolayı, kadrosunda Crespo gibi önemli bir ismi tutmak istiyor.
Sarı lacivertliler, Inter'in resmi teklifini 'sezon sonu görüşelim' diyerek reddetti.