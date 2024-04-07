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Spor

Fenerbahçe'den ilk paylaşım geldi! Olay paylaşımı tüm Türkiye'ye duyurdular!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 22:35:00 -
Fenerbahçe'den ilk paylaşım geldi! Olay paylaşımı tüm Türkiye'ye duyurdular!

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi. Sarı-lacivertliler maçın hemen ardından paylaşımda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi. Sarı-lacivertliler maçın hemen ardından paylaşımda bulundu.

U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

“Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden,

müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden

Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak

Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

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